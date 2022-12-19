كوريا الجنوبية.. زوجة رئيس مجموعة إس كيه تستأنف قرار الطلاق وتطالب بحصة أكبر من أصوله

تقدمت رو سو-يونغ زوجة تشيه تيه-وون رئيس مجلس إدارة مجموعة "إس كيه" الكورية الجنوبية باستئناف ضد حكم طلاق أصدرته المحكمة، وطالبت بنصف حصة زوجها في الشركة القابضة للمجموعة.

وافقت محكمة الأسرة في سيئول في السادس من ديسمبر على طلاق الزوجين بعد زواج دام 34 عاما، وأمرت تشيه بدفع 66.5 مليار وون (51.21 مليون دولار) كحق لزوجته في ممتلكاته ونفقة بقيمة 100 مليون وون.

تزوج تشيه الذي يدير ثاني أكبر مجموعة تجارية في كوريا من زوجته روه ابنة الرئيس الراحل روه تيه-وو في عام 1988 ورزق منها بثلاثة أبناء.

ولكنه اعترف بإنجاب طفل خارج إطار الزواج في 2015 وتقدم بطلب لتسويه الطلاق في يوليو 2017 مشيرا إلى خلافات لا يمكن حلها. عارضت روه في البداية الطلاق ولكنها قدمت دعوى طلاق مضادة في ديسمبر 2019، وطالبت بنفقة تبلغ 300 مليون وون و42.29% من حصة تشيه في شركة (SK Inc) القابضة التابعة للمجموعة. ويمتلك تشيه 12.97 مليون سهم في الشركة أو 17.5% منها.

ثم رفعت رو مطلباتها لاحقا خلال المحاكمة إلى 50% من حصة زوجها في الشركة. ولكن المحكمة استبعدت أسهم تشيه في الشركة من تقسيم الممتلكات، واعتبرتها "ملكية خاصة" تم الحصول عليها بالميراث أو هدية قبل الزواج. وقالت إنه من الصعب اعتبار أن رو قدمت مساهمة كبيرة في تكوين وزيادة قيمة أسهم تشيه

في استئنافها المقدم إلى قسم الاستئناف من نفس المحكمة، قال محامو رو إنه لا يمكنها قبول قرار المحكمة السابق باستبعاد أسهم تشيه من تقسيم الممتلكات.

وقال المحامون في بيان "الأسهم المعنية لم يتم توريثها أو منحها من قبل رئيس إس كيه السابق الراحل تشيه جونغ-هيون ولكن تم شراؤها في عام 1994 أثناء زواجهما مقابل 280 مليون وون"، كما أن "قيمة الأسهم ارتفعت إلى أكثر من 3 تريليونات وون من خلال أنشطة إدارة تشيه وتعاون روه من خلال المساعدة الداخلية في عملية زيادة قيمة الأسهم".

المصدر: "يونهاب"