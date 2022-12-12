انتخاب وزير النفط العراقي لرئاسة منظمة "أوابك"

انتخب وزير النفط العراقي حيان عبد الغني رئيسا لمجلس وزراء منظمة "أوابك" بدورته الجديدة للعام 2023، وذلك في ختام اجتماع مجلس وزراء المنظمة اليوم في الكويت.

وتم انتخاب وزير النفط العراقي حيان عبد الغني رئيسا لمجلس وزراء منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوابك" بدورته الجديدة لعام 2023، واختيار ممثل العراق في المنظمة نصير عزيز جبار رئيساً للمكتب التنفيذي.

وأكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني حرص العراق على تفعيل دور منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك "، وأهمية بناء رؤى جديدة للتعاون والتعاطي الواقعي مع التحديات التي تواجه الاسواق العالمية ، والدول المنتجة للنفط.

وقال عبد الغني، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، خلال مشاركته في الاجتماع التاسع بعد المائة لمجلس وزراء منظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك"، إن أغلب الدول العربية المنضوية في منظمة "أوابك" تمثل وتشكل ثقلا كبيرا في الانتاج النفطي العالمي، ولهذا يتطلب إعادة النظر في نظامها الأساسي، وبما يمكنها من لعب دور أكبر لتحقيق تتطلعاتها في التعامل الواقعي مع التحديات التي تواجه السوق النفطية، وصولا إلى تحقيق مزيد من الاستقرار في الأسواق العالمية.

وأشار عبد الغني إلى أهم التحديات التي تواجه الاسواق النفطية، هي "جيوسياسية "، وصحية ، والحروب والتوترات العسكرية، مشددا على "أننا نعمل في "أوبك+" للتخفيف من كل هذه المؤثرات.

المصدر: RT