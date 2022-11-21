 
مباشر

قطر توقع أطول صفقة غاز مسال في التاريخ

مال وأعمال

قطر توقع أطول صفقة غاز مسال في التاريخ
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u7v2

أعلن رئيس مجلس إدارة قطر للطاقة سعد الكعبي اليوم الاثنين، أن الشركة وقعت اتفاقية بيع وشراء مدتها 27 عاما مع شركة "سينوبك" الصينية وهي الأطول في تاريخ صفقات الغاز الطبيعي المسال.

إقرأ المزيد
حضّرت قطر نبأ سيئا لأوروبا بشأن الغاز
حضّرت قطر نبأ سيئا لأوروبا بشأن الغاز

وقال الكعبي في مقابلة في الدوحة قبل وقت قصير من توقيع الصفقة، إن اليوم يعد علامة فارقة في أول اتفاقية بيع وشراء لمشروع حقل الشمال الشرقي فهي تبلغ 4 ملايين طن لمدة 27 عاما لشركة سينوبك الصينية.

وأضاف المسؤول القطري أنها أكبر اتفاقية تجارية خاصة يتم توقيعها على الإطلاق في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال.

المصدر: رويترز

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا