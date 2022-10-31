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تضاعف أرباح شركة "لوك أويل" الروسية

مال وأعمال

تضاعف أرباح شركة
Globallookpress
صورة من الأرشيف - شعار شركة "لوك أويل"
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ارتفع صافي أرباح شركة الطاقة الروسية "لوك أويل" في الأشهر التسعة الأولى من 2022 بمقدار 2.3 مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (2021).

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ووفقا لتقرير الشركة المالي فقد صعد صافي الربح في الأرباع الثلاثة الأولى من 2022 إلى مستوى 647.927 مليار روبل.

كذلك زادت الإيرادات بواقع 1.5 مرة وبلغت 2.335 تريليون روبل، فيما قفز إجمالي الربح 2.1 مرة إلى 909.249 مليار روبل.

ويأتي ارتفاع الأرباح الملحوظ في ظل صعود أسعار الذهب الأسود في الأسواق هذا العام.

وبعد صدور البيانات المالية، صعد سهم شركة "لوك أويل"، التي تعد أكبر شركة نفط خاصة في روسيا، بنسبة 0.78% في بورصة موسكو.

المصدر: RT + برايم

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