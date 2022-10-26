"بلومبرغ": الإدارة الأمريكية مضطرة لمراجعة خططها إزاء سقف الأسعار للنفط الروسي

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة بأن الإدارة الأمريكية تضطر لمراجعة خططها لفرض سقف لأسعار النفط الروسي، وزيادة هذا السقف لعدم حصولها على تأييد كاف من الدول الأخرى.

وتشير الوكالة إلى أن المسؤولين الأمريكيين اضطروا لخفض توقعاتهم بشأن سقف سعر النفط الروسي على خلفية شكوك المستثمرين والمخاطر المتزايدة في الأسواق المالية، المتعلة بتقلبات السوق وجهود البنوك المركزية للدول لكبح التضخم.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين وشركاء واشنطن الأوروبيون يسعون لفرض سقف بحدود 40 و60 دولارا للبرميل من النفط الروسي وكان الجانب الأمريكي يسعى ليكون السقف أقرب من الحد الأدنى.

وحسب مصادر "بلومبرغ"، فإنه الآن يدور الحديث حول أن السقف سيكون أقرب من الحد الأعلى، على الرغم من أن بعض المسؤولين في الاتحاد الأوروبي يعتقدون أن ذلك سيسمح للكرملين بالحصول على واردات كبيرة من بيع النفط.

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وقالت المصادر إن دول مجموعة "السبع" وأستراليا تعتزم الالتزام بسقف الأسعار، وأبلغت كوريا الجنوبية دول المجموعة أنها تعتزم التمسك به أيضا. ويسعى مسؤولو المجموعة الحصول على تأييد نيوزيلندا والنرويج.

وفي الوقت ذاته من الواضح أن الهند والصين لا تعتزمان المشاركة في تلك الخطط.

وتشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن روسيا حصلت على 15 مليار دولار مقابل مبيعات النفط في سبتمبر الماضي. وكان معدل سعر خام الأورال الروسي في الشهر الماضي 74 دولارا للبرميل.

المصدر: "بلومبرغ"