 صندوق النقد الدولي يشكك بفعالية تحديد سقف أسعار النفط الروسي

أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه من غير الواضح حتى الآن، من الدول التي ستوافق على تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، ومدى فعالية مثل هذا الإجراء.

وأشار تقرير أعده النقد الدولي، إلى أن دول مجموعة الـ7 قررت توفير خدمات خاصة للنقل البحري، كخدمات التأمين، فقط للدول التي تمتثل لقرار سقف الأسعار.

ووفقا للتقرير فإن قرار تحديد سقف أسعار النفط الروسي، أدى إلى انقسام ملحوظ في أسواق الطاقة.

يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية اقترحت في وقت سابق تحديد سقف أسعار النفط الروسي بـ60 دولارا للبرميل.

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ورد الرئيس فلاديمير بوتين على ذلك بأن روسيا لن تحمل على عاتقها الخسائر المترتبة على هذا القرار في حال تم اتخاذه، وأن روسيا لن تبيع النفط لمن سيحدد أسعاره.

وبينت صحيفة The Conversation الأسترالية، أن سياسة فرض العقوبات ضد روسيا، كان لها أثر عكسي على إيرادات روسيا، التي سجلت زيادات قياسية بعد ارتفاع أسعار حوامل الطاقة عالميا على خلفية هذه العقوبات.

المصدر: RT