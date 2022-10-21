شركة روسية تدخل سوق السعودية والإمارات بواسطة حلولها الرقمية

كشف المدير العام لشركة "سكاير" المتخصصة في الحلول الرقمية ألكسندر ريجيف أن المنتجات التي تقدمها شركته تلقى قبولا في الخليج، مشيرا إلى أن الشركة باعت منتجاتها لعملاء في الإمارات.

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و"سكاير" هي شركة تقوم بتطوير منصة رقمية لتحليل البيانات والصور التي تجمعها الطائرات بدون الطيار، وفي حديث لـRT، أشار المدير العام لشركة "سكاير" إلى أن الحلول الرقمية التي تطورها شركته تستخدم بشكل خاص في قطاع البناء، إذ تقوم بتحليل البيانات التي تلتقطها المسيرات عن مواقع البناء.

ولفت خبير التكنولوجيا ريجيف إلى أن منتجات الشركة تستخدم في قطاعات أخرى مثل النفط والزراعة، وكشف أن "سكاير" تجري مفاوضات الآن مع شركة "أدنوك" الإماراتية.

وعن مشاركة الشركة في منتدى "صنع في روسيا" المنعقد هذا الأسبوع في موسكو، قال مدير التطوير الدولي لشركة "سكاير" أوليغ غوربونوف إن "شركتنا تعتبر رائدة في روسيا، حيث نشارك في العديد من المشاريع، واليوم نحن نستخدم ليس فقط الطائرات المسيرة (طائرات مسيرة مزودة بكميرات لإجراء مسح وجمع المعلومات) وإنما برامج رقمية أنتجناها لمعالجة المعلومات التي يتم جمعها".

وأضاف غوربونوف: "نشارك في منتدى "صنع في روسيا" بجناح عرضنا فيه أبرز منتجاتنا، ويسعدنا أن منتجاتنا تستخدم من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص". وأشار إلى "سكاير" تتعاون بشكل وطيد مع شركات في دول الخليج.

ولفت إلى أن الشركة تجري مفاوضات مع الجانب السعودي حول المشاركة في مشروع مدينة "نيوم" بالمملكة، إلى جانب محادثات مع "أرمكو" و"معادن".

و"سكاير" (Skyeer) هي شركة تكنولوجيا معلومات متكاملة ومطور لمنصة تحليلات تعتمد على بيانات المسح من المركبات الجوية غير المأهولة (مسيرات).

المصدر: RT