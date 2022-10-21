من منتدى "صنع في روسيا".. بيسكوف لـRT: العالم أكبر من الغرب

شدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على أن روسيا ستواصل النمو والتطور على الرغم من الأوقات الصعبة والعقوبات غير الشرعية المفروضة على البلاد.

وفي حديث لـRT في إطار منتدى "صنع في روسيا"، قال بيسكوف، إن "هذه العقوبات على روسيا غير شرعية من ناحية القانون الدولي لكن العالم أكبر من الغرب، هناك عدد كبير من الدول الأخرى مهتمة بإشغال المكان الذي يفرغ (انسحاب بعض الشركات الغربية من روسيا) وتظهر فرص جديدة لذلك لا مكان للفراغ في التعاون التجاري والاقتصادي".

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن الفراغ (الذي حدث جراء انسحاب شركات أجنبيبة) يتيح إمكانية جديدة وأكثر جاذبية.

وأمس انطلقت في موسكو فعاليات منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا"، الذي يهدف لتعريف الشركات الدولية بالمنتجات الروسية ومزاياها.

ويتم خلال المنتدى مناقشة التدابير اللازمة لدعم المصدرين في روسيا، والفرض الجديدة المتاحة للعلامات التجارية الروسية، وتحديدا للمنتجات المصنوعة في روسيا وآليات التعاون الاقتصادي الخارجي لروسيا في الواقع الجيوسياسي الحالي.

المصدر: RT