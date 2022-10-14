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واشنطن تبحث مع الاتحاد الأوروبي فرض السقف على أسعار النفط الروسي

مال وأعمال

واشنطن تبحث مع الاتحاد الأوروبي فرض السقف على أسعار النفط الروسي
AP Patrick Semansky
وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن وزيرة الخزانة جانيت يلين بحثت مع نظرائها من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي تحديد السقف لسعر النفط الروسي.

وأشارت الوزارة الأمريكية في بيان لها، يوم الجمعة، إلى أن يلين بحثت التداعيات الاقتصادية للوضع في أوكرانيا.

وأضاف البيان أن الوزيرة "أشارت إلى أهمية تحديد السقف لسعر النفط الروسي بهدف استقرار أسواق الطاقة وتقليص الواردات الروسية".

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وأكدت يلين كذلك على "ضرورة تكثيف الجهود لتقديم المساعدة الاقتصادية لأوكرانيا".

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا، في أعقاب انضمام 4 مناطق أوكرانية سابقة لها. وتتضمن الحزمة الجديدة أساسا لتحديد سقف سعر النفط الروسي، وقيودا تجارية يقدر حجمها بـ 7 مليارات يورو.

المصدر: تاس

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