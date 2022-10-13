نوفاك ينصح الولايات المتحدة بفرض سقف على سعر الغاز الأمريكي

نصح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، واشنطن بفرض حد أقصى على سعر الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، والذي يبلغ سعر بيعه لأوروبا أربعة أضعاف سعر بيعه داخل الولايات المتحدة.

وقال نوفاك: "نصحنا شركاءنا الأمريكيين بوضع حدود لأسعار الموارد التي يزودون أوروبا بها. حيث يتم شحن نفس الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بأسعار أعلى بأربع مرات من أسعار الاستهلاك المحلي للصناعيين الأمريكيين. وهذا يخلق ظروفا لدخول أوروبا في فقر الطاقة".

إقرأ المزيد

وانتقد نوفاك مرة أخرى فكرة فرض سقف على سعر النفط الروسي، بما في ذلك اقتراح رئيس الخزانة الأمريكية بتحديده عند 60 دولارا للبرميل.

وأضاف: "روسيا لن تزود الدول التي ستضع سقفا لسعر النفط إذا كان 60 دولارا أو سعرا آخر. هذا تدخل في أدوات السوق. نحن جاهزون للعمل مع المستهلكين المستعدين للعمل بالشروط السائدة في السوق".

المصدر: تاس