مساحة وسكانا واقتصادا .. مقومات المناطق الساعية للانضمام إلى روسيا

تسعى 4 مناطق وهي جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك الشعبيتان، ومنطقتا زابوروجيه وخيرسون للانضمام إلى روسيا، وفيما يلي معلومات موجزة عن هذه المناطق.

جمهورية لوغانسك الشعبية:

- مساحتها 26.7 ألف كيلو متر مربع

- يبلغ تعداد سكانها حوالي مليوني نسمة

- المقومات الاقتصادية: الهندسة الميكانيكية والكيمياء والبتروكيماويات والأغذية والنجارة وصناعة النسيج ومواد البناء، 73% من الصادرات عبارة عن منتجات معدنية.

- في 11 مايو 2014 تم إجراء استفتاء لتقرير المصير، وفي 12 مايو 2014 تم إعلان الاستقلال، والذي اعترفت به روسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وكوريا الشمالية وسوريا.

جمهورية دونيتسك الشعبية:

- المساحة 26.5 ألف كيلو متر مربع

- يبلغ عدد السكان حوالي 4 ملايين نسمة، وكانت منطقة دونيتسك الأكثر اكتظاظا بالسكان عندما كانت جزءا من أوكرانيا

- المقومات الاقتصادية: علم المعادن والهندسة والكيمياء والفحم والطاقة الكهربائية والأغذية والصناعات الخفيفة، قرابة 73% من الصادرات عبارة عن الفحم الصلب.

- قبل الانقلاب الذي شهدته أوكرانيا في 2014، بلغت مساهمة دونيتسك نحو 16% من حجم الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا.

- في الحقبة السوفيية كان يتم إنتاج أكثر من 30 مليون طن من الفحم سنويا في دونيتسك.

- في 11 مايو 2014 تم إجراء استفتاء على تقرير المصير وفي 12 مايو تم إعلان الاستقلال، الذي اعترفت به روسيا وجمهورية لوغانسك الشعبية وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وكوريا الشمالية وسوريا.

منطقة خيرسون:

▪️ مساحتها 28.5 ألف كيلو متر مربع

▪️ يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة

▪️ الاقتصاد: الزراعة والصناعات الغذائية، وبناء السفن، والهندسة الميكانيكية، والصناعات الخفيفة، والطاقة الكهربائية، والتعدين.

- تعد منطقة خيرسون الأكبر في أوكرانيا من حيث الأراضي الصالحة للزراعة، وتقدر الأراضي الصالحة للزراعة في منطقة خيرسون بأكثر من مليوني هيكتار.

منطقة زابوروجيه:

- مساحتها 27.2 ألف كيلو متر مربع

- يبلغ عدد سكانها حوالي 1.5 مليون نسمة

- المنطقة رائدة في صناعة الطاقة الكهربائية عندما كانت جزءا من أوكرانيا، فهي انتجت 25% من كهرباء البلاد.

- المقومات الاقتصادية: أحد أكبر منتجي المنتجات الزراعية ومنتجات الصناعات الغذائية والمعادن الحديدية وغير الحديدية والطاقة والكيمياء والبتروكيماويات والأغذية والصناعات الخفيفة والزراعة والأدوية.

- حصد المزارعون منطقتي زابوروجيه وخيرسون هذا العام أكثر من مليوني طن من الحبوب.

المصدر: نوفوستي