الخارجية الروسية تعلق على مقترح بايدن بتمديد صفقة الحبوب

صرح سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول اللعب بمفردها.

وتابع ريابكوف بأنه لا يمكن لموسكو الحديث عن تنفيذ صفقة الحبوب طالما ظلت المشكلات المتعلقة بتنظيم صادرات الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية معلقة دون حل، حيث أشار إلى أن السؤال بشأن تمديد صفقة الحبوب يجب أن يوجه ليس إلى روسيا وإنما إلى الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها.

إقرأ المزيد

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق بأن الغرب لم يكن نزيها بما فيه الكفاية فيما يتعلق بصفقة شحن الحبوب من أوكرانيا، حيث لم تذهب معظم الشحنات إلى الدول الأشد فقرا كما تم إعلانه، حيث أن 3% فقط من الصادرات في إطار صفقة الحبوب من الموانئ الأوكرانية ذهبت إلى الدول الأشد فقرا وفق برنامج الأمم المتحدة، بينما ذهبت بقية الصادرات ذهبت إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.

في الوقت نفسه، أشار بوتين إلى الصعوبات التي تواجه تصدير الأغذية والأسمدة الروسية، حيث أنه "لا توجد عقوبات مباشرة، إلا أن هناك قيودا فعلية في الواقع في استئجار السفن واستقبالها في الموانئ والحوالات البنكية والتأمين عليها".

ويعاني 345 مليون شخص بالفعل من انعدام الأمن الغذائي في العالم، وهو رقم أعلى بنحو 2.5 مرة من المستوى الذي كان عليه هذا الرقم في عام 2019.

المصدر: نوفوستي