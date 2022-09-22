رئيس ثاني أكبر المصارف الروسية يدعو للابتعاد عن "سويفت"

دعا أندري كوستين الرئيس التنفيذي لبنك "في تي بي"، ثاني أكبر المصارف الروسية، روسيا والدول الصديقة للابتعاد عن استخدام منظومة "سويفت" للمصارف.

وقال كوستين خلال المنتدى المصرفي الدولي التاسع عشر "بنوك روسيا - القرن الحادي والعشرين": "نحتاج أيضا إلى نظام تسوية خارج SWIFT، ما زلنا نستخدم نظام SWIFT للدفع بالروبل حتى داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. نحتاج إلى الابتعاد عن هذا فلدينا نظام مراسلة مالي خاص بنا، وهناك أنظمة مماثلة في العديد من البلدان، في الصين وكازاخستان وما إلى ذلك".

وأضاف المسؤول المصرفي الكبير: "نحن بحاجة إلى استخدام مجموعة الأدوات هذه وإنشاء نظام تسوية قائم على العملات الوطنية على عدة أنظمة لتحويل المعلومات".

في الوقت الراهن كجزء من العقوبات المفروضة على روسيا تم فصل "سبيربنك" و"في تي بي" عن منظومة SWIFT.

المصدر: نوفوستي