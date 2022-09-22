أردوغان: العوائق أمام تعاوننا الدفاعي مع واشنطن تؤثر في أمن الناتو

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن العوائق المصطنعة أمام تعاون أنقرة مع واشنطن في مجال الصناعات الدفاعية، تؤثر سلبا في أمن حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأوضح أردوغان أن العوائق التي تعرقل التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين أنقرة وواشنطن، ناجمة عن ضغوط بعض اللوبيات، وأن هذا الموقف المتحيز يضر بالمصالح الأمريكية.

وفي كلمة ألقاها خلال لقائه عددا من رجال الأعمال الأمريكيين، على هامش مشاركته في أعمال الدورة 77 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في ولاية نيويورك، تطرق أردوغان للعلاقات التجارية القائمة بين البلدين، قائلا إن حجم التبادل التجاري بين البلدين سيصل إلى 100 مليار دولار في وقت قصير إذا تم الحفاظ على الزخم الحالي بشكل صحيح.

وأضاف: "نريد زيادة كمية الغاز الذي نشتريه من الولايات المتحدة بشروط أفضل في الفترة المقبلة، ونحن على استعداد للتعاون في إيصال الغاز الأمريكي المسال إلى دول المنطقة".

المصدر: الأناضول