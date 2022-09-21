بعد الإعلان عن التعبئة الجزئية.. عمدة موسكو يعلن عن مدفوعات إضافية للملتحقين

اعتمد عمدة العاصمة موسكو، سيرغي سوبيانين، مدفوعات إضافية للمواطنين الذين سيتم استدعائهم للخدمة في الجيش الروسي، من العاصمة الروسية، بموجب المرسوم الرئاسي حول التعبئة الجزئية.

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وقال سوبيانين: "اليوم بالفعل، يشارك عدة آلاف من المتطوعين من موسكو في الأعمال القتالية حاملين الأسلحة في أيديهم. وقد تم الانتهاء من (تشكيل) ثلاث كتائب، وهي "دونسكوي" و"غيورغفسكي" و"المارشال كاتوكوف".

وأضاف العمدة أنه قرر اتخاذ تدابير إضافية لدعم المتطوعين وأسرهم، وقال: "أعتبر أنه من الضروري تمديد إجراءات دعم المدينة بشكل كامل لأولئك المواطنين الذين سيتم استدعاؤهم في موسكو وفقا للمرسوم الرئاسي".

وأشار عمدة موسكو إلى أن سلطات العاصمة الروسية تواصل العمل على إعادة إعمار مدينتي دونيتسك ولوغانسك الشقيقتين، مؤكدا: "آمل أن تصبحا قريبا، بعد نتائج الاستفتاء، جزءا من عائلتنا الروسية".

تم الإعلان اليوم (21 سبتمبر 2022) في روسيا عن تعبئة جزئية لقوات الاحتياط بموجب مرسوم رئاسي. ووفقا لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، هناك ضرورة للسيطرة على خط التماس في الجبهة بطول 1000 كيلومتر، والأراضي المحررة في أوكرانيا.

وأثناء التعبئة الجزئية سيتم استدعاء ما مجموعه 300000 من جنود الاحتياط، وهو ما يزيد قليلا عن 1% من إجمالي موارد التعبئة البشرية في روسيا. وأضاف وزير الدفاع أن استدعاء طلاب الجامعات أمر غير وارد، وكذلك أولئك الذين يخدمون حاليا في التجنيد لن يخضعوا للتعبئة، ولن يتم توجيههم إلى منطقة العمليات الخاصة.

المصدر: نوفوستي