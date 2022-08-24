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"سوناطراك" الجزائرية تعلن عن اكتشاف نفطي جديد في رقعة السبع بأدرار

مال وأعمال

AP
شركة الطاقة الجزائرية "سوناطراك"
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أعلنت شركة الطاقة الجزائرية "سوناطراك"، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف نفطي جديد في بئر حاسي إيلاتو المنجزة، في رقعة السبع بولاية أدرار.

وفي بيان لها، قالت شركة "سوناطراك" إن "هذا الاكتشاف الذي يقع على مسافة 6 كم من مركز المعالجة بحاسي إيلاتو، يأتي بعد 28 عاما على آخر اكتشاف للنفط في رقعة السبع سنة 1994".

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وبحسب التقدير الأولي لسوناطراك، فإن حجم الاكتشاف يتراوح بين 48 مليون و150 مليون برميل من النفط، في حين أكدت الشركة أن "هذه النتيجة الإيجابية مشجعة للغاية للاستمرار في التنقيب عن المحروقات بالمنطقة، من أجل ضمان إمداد مصفاة أدرار".

المصدر: "الشروق"

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