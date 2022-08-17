الخطوط الجوية السعودية تدشن الخط المباشر الرياض - سيئول بأولى رحلاتها

هبطت أول طائرة للخطوط الجوية السعودية في مطار إنتشون الدولي الواقع غرب سيئول مساء يوم الثلاثاء قادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

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وتوصف هذه الرحلة بأنها "الأولى من نوعها بعد أن توقفت قبل 32 عاما، عندما نقلت شركة الخطوط السعودية عمالا كوريين ساهموا في عمليات الإنشاءات في المملكة العربية السعودية".

وأقيم "بهذه المناسبة التاريخية"، حفل دشنت خلاله "الرحلة مع استقبال ركاب على متن طائرة برقم (SV898) في المحطة الأولى في مطار إنتشون الدولي".

وأفيد بأن بعض أفراد الخطوط الجوية السعودية كانوا في استقبال الركاب القادمين، وعلى رأسهم مدير آسيا "رهام خالد زارع" إضافة إلى أعضاء السفارة السعودية في سيئول برئاسة السفير "سامي السدحان" والملحق العسكري العقيد "سامي العبد الله"، حيث قاموا بتوزيع هدايا رمزية.

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وفي حفل التدشين قال السيد رهام: "هذه المناسبة جميلة جدا وسوف تساعد بالتأكيد على زيادة الحركة بين البلدين".

أما السفير السعودي سامي السدحان فصرح قائلا: "أريد أن أعبر عن سعادتي واعتزازي بهذه اللحظة التاريخية التي نستقبل فيها أول رحلة للخطوط الجوية السعودية بعد انقطاع دام تقريبا 8 سنوات، وسنودع اليوم رحلة أخرى تغادر إلى المملكة العربية السعودية"، مضيفا في هذا السياق قوله إن "هذا الانجاز يقف خلفه عمل كبير وضخم استمر لعدة أشهر حتى تحقق، إيمانا من القيادة السعودية بأهمية إعادة هذا الخط المباشر بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا. وسوف يساهم هذا الخط في قوة تعزيز العلاقات ورفعها إلى المستوى الأعلى".

وتابع سفير السعودية في سيئول حديثه بقوله: "الآن سيستطيع المسافرون ورجال الأعمال والطلبة والسياح من البلدين السفر بكل سهولة في رحلة مباشرة دون حاجة للتوقف في دولة أخرى والانتظار لساعات، فهذا سوف يساهم بشكل كبير في العلاقات بين البلدين"، مشيرا أيضا إلى أن هذه الخطوة "تصادف احتفال البلدين بمرور 60 عاما على تأسيس العلاقات، حيث تحتفل السفارة السعودية في سيئول والسفارة الكورية في الرياض بهذه المناسبة".

من جانبه، قال رئيس فريق التسويق بمطار إنتشون الدولي كيم يونغ إيل: "نتقدم بتهنئة خاصة لتدشين الخط المباشر بين سيئول والرياض في اليوم الذي تم فيه التوقيع على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية"، مؤكدا أن مطار إنتشون مستعد لتقديم الدعم لتنشيط السياحة بين البلدين بهذه المناسبة التاريخية.

يشار إلى أن الرحلات الجوية بين الرياض وسيئول سيتم تشغيلها بمعدل 3 رحلات أسبوعيا، وستكون في أيام الثلاثاء والخميس والسبت، بطائرات تابعة للخطوط الجوية السعودية من طراز "بوينغ 787" المكونة من 24 مقعدا في درجة الأعمال و274 مقعدا في درجة الضيافة. وهي طائرة من طراز "دريم لاينر" بنظام ترفيه في كل مقعد وبمحتوى يصل إلى 5.000 ساعة ترفيهية.

المصدر: يونهاب