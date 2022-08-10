وسائل إعلام: الهند تستخدم اليوان وعملة عربية في مدفوعات الفحم لروسيا

تحدثت وسائل إعلام، نقلا عن الجمارك الهندية، عن أن مشتري الفحم الروسي بالهند يبتعدون عن الدولار عند سداد ثمن الإمدادات، بسبب خطر مواجهة اتهامات بعدم الامتثال للعقوبات الغربية.

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وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق، أن روسيا شحنت للهند في الربع الأول من هذا العام أكثر من 40% من إجمالي الإمدادات التي تم تسليمها في العام الماضي ككل.

من جهتها أشارت صحيفة "كوميرسانت" الروسية أن ما يقارب من ثلث (31%) مدفوعات الإمدادات تمت بعيدا عن الدولار، إذ تم إجراؤها باليوان الصيني، ونحو 28% من المدفوعات تمت بعملة "دولار هونغ كونغ"، كذلك تم إجراء مدفوعات بالدرهم الإماراتي.

وتوقعت مصادر في الجمارك الهندية زيادة هذا المنحى بسبب مخاوف من أن تقع المؤسسات المالية الهندية تحت العقوبات المناهضة لروسيا.

وفي مارس الماضي أشارت وسائل إعلام إلى أن البنكين المركزيين الروسي والهندي يعملان على إنشاء إطار تنظيمي وآلية للتسويات المتبادلة بالعملات الوطنية وذلك في ظل العقوبات الغربية.

المصدر: نوفوستي