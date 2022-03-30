روسيا والهند تعملان لإطلاق آلية للتجارة بالعملات الوطنية

أشارت وسائل إعلام إلى أن البنكين المركزيين الروسي والهندي يعملان على إنشاء إطار تنظيمي وآلية للتسويات المتبادلة بالعملات الوطنية وذلك في ظل العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

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وذكرت صحيفة "إيكونوميك تايمز"، اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر: "من حيث المبدأ، أعطت حكومة الهند إشارة خضراء لتسويات متبادلة مع روسيا بالروبية والروبل، لذلك يتم وضع إطار قانوني لهذه الخطوة".

ووفقا لما ذكرته الصحيفة فإن مجموعة من المتخصصين من البنك المركزي الروسي سيقومون بزيارة إلى الهند هذا الأسبوع لبحث إنشاء أسس الدفع وطرق التسويات بين الدولتين على خلفية العقوبات ضد روسيا".

كذلك سيبحث المختصون من البنكين الروسي والهندي تطوير آلية خاصة لتسهيل مشتريات الهند من النفط الروسي، وستحدد وزارتا الخارجية والتجارة في روسيا والهند الخطوط العريضة للتسويات المتبادلة في التجارة الثنائية في ظل العقوبات الغربية ضد البنوك الروسية.

المصدر: تاس