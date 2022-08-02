مصر.. قناة السويس تحطم الأرقام القياسية وتسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، أن إحصائيات الملاحة بالقناة سجلت خلال شهر يوليو 2022 أرقاما قياسية جديدة محققة أعلى معدل عبور شهري في تاريخ القناة.



وأضاف أن معدل العبور بلغ 2103 سفينة، وأعلى حمولة صافية شهرية في تاريخ القناة 125.1 مليون طن مما انعكس على زيادة عائدات القناة لتسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها بلغ 704 مليون دولار.

وأوضح رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يوليو 2022 شهدت عبور 2103 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1670 سفينة خلال شهر يوليو من العام الماضي بفارق 433 سفينة بنسبة زيادة قدرها 25.9%، كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 125.1 مليون طن مقابل 105.8 مليون طن خلال شهر يوليو من العام الماضي بفارق 19.3 مليون طن بنسبة زيادة بلغت18.2%.

وقال إن عائدات قناة السويس خلال شهر يوليو من العام الميلادي 2022 سجلت 704 مليون دولار مقابل 531.8 مليون دولار خلال شهر يوليو من العام الماضي بفارق 172.2 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 32.4%.

وأشار إلى ما رصدته التقارير الملاحية خلال شهر يوليو 2022 من طفرة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، حيث ارتفعت أعداد ناقلات البترول بنسبة 60.2% لتحقق أعلى إيراد شهري لناقلات البترول على الإطلاق قدره 153 مليون دولار، كما زادت أعداد ناقلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 31 % لتحقق أعلى إيراد شهري لناقلات الغاز الطبيعي المسال على مدار تاريخ القناة قدره 52 مليون دولار ، فيما زادت سفن الصب بنسبة 21% محققة أعلى إيراد شهري لسفن الصب في تاريخ القناة قدره 121 مليون دولار. كما زادت معدلات عبور سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 8.8% محققة ثاني أعلى إيراد شهري لها قدره 314 مليون دولار.

يذكر أن إحصائيات الملاحة خلال شهر يوليو سجلت يوم 29 يوليو الماضي أعلى إيراد يومي في تاريخ القناة وثاني أعلى حمولة صافية يومية في تاريخ القناة حيث عبرت قناة السويس في ذلك اليوم 85 سفينة من الإتجاهين، بإجمالي حمولات صافية يومية قدرها 5.6 مليون طن، محققة أعلى إيراد يومي في تاريخ القناة قدره 31.8 مليون دولار.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT