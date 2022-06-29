أكثر من 70 بنكا أجنبيا ينضم إلى نظير "سويفت" الروسي

كشفت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، اليوم الأربعاء، عن أن أكثر من 70 بنكا أجنبيا من 12 دولة انضم إلى النظام المالي الروسي البديل عن "سويفت".

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وجاء التصريح خلال كلمة ألقتها رئيسة البنك المركزي الروسي في مؤتمر الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال اليوم الأربعاء.

ووفقا للمسؤولة فإن المنظم الروسي (البنك الروسي) على استعداد ربط جميع المؤسسات بالنظام المالي الروسي البديل عن "سويفت"، حيث أنه يمتلك كل الحلول التقنية اللازمة لذلك.

لكن العديد من الشركاء يخشون التعرض لعقوبات ثانوية بسبب الربط بالنظام المصرفي الروسي، لذلك لا يتم الكشف عن قائمة البنوك التي انضمت للنظام.

وفي أبريل الماضي، أشارت رئيسة المركزي الروسي إلى أن أكثر من 50 شركة أجنبية انضمت بالفعل إلى نظام المراسلة المالي الروسي.

المصدر: لينتا.رو