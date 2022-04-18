انضمام أكثر من 50 شركة أجنبية إلى النظام المالي الروسي البديل عن "سويفت"

أعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، اليوم الاثنين، أن أكثر من 50 شركة أجنبية انضمت بالفعل إلى نظام المراسلة المالية الروسي، وهو نظير لنظام "سويفت" (SWIFT).

وقالت رئيسة البنك المركزي في كلمة بمجلس الدوما: "الآن أصبح مستخدمو البرنامج الروسي الخاص بتحويل الأموال 52 شركة من 12 دولة".

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 11 ألف مشارك في جميع دول العالم مرتبطون "بنظام الإنتربنك الدولي" (سويفت)، وقد بدأ البنك المركزي الروسي العمل على إنشاء بديل لإجراء التحويلات المالية، بسبب التهديد باحتمال فصل المؤسسات الروسية عنه.

وبعد بدء روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قام الاتحاد الأوروبي بفصل سبعة بنوك روسية رئيسية عن نظام "سويفت".

المصدر: نوفوستي