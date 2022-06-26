بلجيكا تحذر من "تأثير الدومينو" بسبب نقص الغاز

أفادت قناة "N-TV" الألمانية بأن رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، حذر من "تأثير الدومينو" على الاتحاد الأوروبي إذا واجهت ألمانيا مشاكل بسبب نقل الغاز".

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وقال دي كرو: "إذا واجهت ألمانيا صعوبات، فسيؤثر ذلك تأثيرا هائلا على كل الدول الأوروبية".

وذكر أن ألمانيا تعد الدولة الوحيدة في الوقت الراهن التي اعترفت بأنها على الأرجح ستضطر لخفض نشاطها الاقتصادي بسبب المشاكل في مجال الطاقة.

ودعا وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابك، سابقا، لخفض استخدام الغاز في البلاد بسبب أزمة الطاقة. وقال إن نقص الوقود قد يؤدي إلى وقف كل عمليات السوق، مما يهدد بالإغلاق الكامل لبعض فروع الصناعة.

المصدر: نوفوستي