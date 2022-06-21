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لأي الدولتين يرجح الميزان؟ مصر تكشف حجم تبادلها التجاري مع السعودية تزامنا مع زيارة بن سلمان

مال وأعمال

لأي الدولتين يرجح الميزان؟ مصر تكشف حجم تبادلها التجاري مع السعودية تزامنا مع زيارة بن سلمان
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أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية.

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وحسب الإحصاء فقد وصلت النسبة إلى 9.1 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 62.1%، حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية للسعودية 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.9 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 17.3%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 6.9 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 3.7 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 84.5%.

المصدر: اليوم السابع

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