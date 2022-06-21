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الإخبارية: توقيع أكثر من 14 اتفاقية استثمارية بين السعودية ومصر بقيمة 8 مليارات دولار

مال وأعمال

الإخبارية: توقيع أكثر من 14 اتفاقية استثمارية بين السعودية ومصر بقيمة 8 مليارات دولار
Globallookpress
صورة من الأرشيف - ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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كشفت وسائل إعلام سعودية عن توقيع مجموعة من الاتفاقات الاستثمارية بين السعودية ومصر بقيمة 8 مليارات دولار، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى مصر.

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وقالت قناة "الإخبارية"، إنه تم توقيع أكثر من 14 اتفاقية استثمارية بين السعودية ومصر بقيمة 8 مليارات دولار. وأشارت إلى أن مجلس الأعمال السعودي المصري وقع أكثر من 14 اتفاقية في الطاقة والتصنيع.

يتبع..

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