الإمارات تكشف عن خطط مستقبلية لاستغلال "إكسبو دبي"

كشف مسؤولون إماراتيون عن خطط لاستغلال موقع معرض "إكسبو 2020" الدولي في دبي، والذي استقبل ملايين الزوار بين أكتوبر ومارس الماضيين.

وأعلن المسؤولون في مؤتمر صحفي أقيم في مركز المعارض بموقع "إكسبو دبي 2020"، أن "أصول الموقع سوف يتم تحويلها إلى (مدينة إكسبو دبي) كمدينة صديقة للبيئة تضم شركات تجارية وجهات ومؤسسات أخرى".

وقالت الرئيس التنفيذي لتجربة الزائر مرجان فريدوني، إن "مدينة إكسبو دبي سوف تمنح الجميع، الأسر والشباب والطلاب والسياح فرصا لتجربة العيش في مناطق جذب تعليمية وترفيهية وثقافية ثرية ومتنوعة".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري أحمد الخطيب، إن "المدينة الجديدة ستكون متاحة فقط للمشاة والعربات التي تجرها الخيل والدراجات الهوائية".

وأضاف: "أجنحة بعض الدول كالسعودية والمغرب ومصر وباكستان وبلجيكا ودول أخرى سوف يتم الاحتفاظ بها، كما أن 80% من الأصول الحالية للمعرض سيتم الاحتفاظ بها وإعادة توظيفها".

وتابع: "سيتم الاحتفاظ بعدد من أكثر مناطق الجذب في المدينة الجديدة مثل (قبة ساحة الوصل)، والتي تشتهر بـ(قلب إكسبو 2020 النابض)، والتي اجتذبت زائرين بينهم فنانين ورؤساء دول".

وأشار إلى أن هذا "التطوير سيلعب دورا أساسيا في خطة 2040، التي دعا إليها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمضاعفة حجم المدينة".

المصدر: "أ ب"