أكثر من 3.5 مليون زائر لمعرض "إكسبو دبي 2020" في نهاية أسبوعه السادس

أفادت صحيفة "البيان" الإماراتية بأن معرض "إكسبو 2020 دبي" سجل دخول 3.578.653 زائرا، بالتزامن مع انتهاء أسبوعه السادس.

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ويواصل المعرض جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم بهدف اكتشاف ما تقدمه الدول المشاركة فيه من تراث متنوع وتجارب ثقافية غامرة وابتكارات وحلول تكنولوجية تسهم في صنع المستقبل في مجالات متعددة.

وحقق "إكسبو دبي" زيادة تقدر بـ 636.265 زيارة مقارنة بالأرقام المعلنة الأسبوع الماضي، فيما بلغ عدد الزيارات عبر المنصات الرقمية لإكسبو دبي 15.7 مليون خلال الفترة الممتدة من 1 أكتوبر الماضي إلى 14 نوفمبر الجاري، حسب ما أفادت صحيفة "البيان" الإماراتية.

ويأتي هذا الإعلان بعد عطلة نهاية أسبوع عامرة بالفعاليات في الموقع، تضمنت عروضا موسيقية ورياضية وثقافية، أحيا خلالها النجمان اللبنانيان نانسي عجرم وراغب علامة حفلا أبهر الجماهير تحت قبة الوصل، في الحلقة الأحدث من سلسلة "أمسيات خالدة"، بينما وصل حامل الميدالية الذهبية الأولمبية ثماني مرات العداء السابق، يوسين بولت، سفير علامة غاتوريد، في صباح اليوم التالي، ليقود فعالية ركض عائلي في الموقع لصالح الأعمال الخيرية.

وكان الأسبوع مزدحما في إكسبو، إذ شهد أيضا مجموعة عروض رائعة بمناسبة احتفالات الأيام الوطنية للدول.

وتتواصل فعاليات "إكسبو 2020 دبي" حتى 31 مارس 2022، ويدعو المعرض العالم إلى الانضمام إلى احتفال بالوحدة والفرص والإبداع والاستدامة، ويساهم في تشكيل مستقبل أفضل وأكثر إشراقا للجميع.

المصدر: "البيان"