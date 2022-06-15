آفاق التعاون بين روسيا ومصر.. حضور مصري متميز بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي SPIEF 2022

يشارك وفد مصري رفيع المستوى في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام، حيث تشارك مصر هذا العام بوصفها ضيف الشرف للمنتدى.

وتضم كثير من الفعاليات أسماء مصرية من مسؤولين ومتخصصين في عدد من المجالات على رأسها الاقتصاد وأوساط الأعمال، حيث تقام غدا الخميس، 16 يونيو، في مركز المؤتمرات، القاعة B1، ما بين الساعة 11:00-12:15 ندوة تحمل عنوان: "حوار عمل"/ مصر-روسيا، تديرها مديرة معهد الدراسات الأفريقية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، إيرينا أبراموفا، ويشارك فيها نائب رئيس بنك الاستثمار الحكومي (مؤسسة التنمية الحكومية الروسية)، دانييل ألغوليان، ونائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الاستثمار والترويج، وليد جمال الدين، ووزيرة الصناعة والتجارة المصرية، نيفين جامع، ورئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، محمد قاسم، والمدير العام للشركة القابضة "ترانس ماش هولدينغ"، كيريل ليبا، ووزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، ووزير التجارة في الاتحاد الأوراسي الاقتصادي، أندريه سليبنيف، ونائب وزير السياحة والآثار المصري، أحمد يوسف.

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تأتي هذه الندوة على خلفية اهتمام متبادل ومتزايد بين الشركات المصرية والروسية لتنفيذ مشروعات مشتركة، حيث يولى الطرفان أهمية كبيرة لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية على أرض المنطقة الاقتصادية الجديدة لقناة السويس، والتي يمكن أن تعطي دفعة جديدة لتعميق التعاون الصناعي بين البلدين، وتصبح بوابة لدخول الشركات الروسية إلى أسواق جديدة في القارة الأفريقية. وتطرح الندوة أسئلة محورية حول فرص التعاون بين روسيا ومصر في ظل الواقع الاقتصادي الجديد؟ وما هي مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري الواعدة؟ وما الذي يمكن أن يكون حافزا إضافيا لتنفيذ المشروعات المشتركة في المناطق الجديدة؟ وكيف يرى الطرفان العلاقات الاقتصادية الروسية المصرية بحلول عام 2030؟

كذلك يشارك الملحق الثقافي المصري ومدير المكتب الثقافي التابع لسفارة جمهورية مصر العربية لدى روسيا، محمد السرجاني، متحدثا في ندوة تقام غدا الساعة 11:00-12:15 في المبنى F، القاعة F20، بالدور الثاني، تحمل عنوان "الاستثمار في التنمية هو استثمار في البشر"، وتناقش قضية تدويل التعليم العالي الروسي في العصر الحديث، وتطرح قضايا تكامل المستويات الوطنية والمتعددة الثقافات وتقديم الخدمات من قبل الجامعات وأنظمة التعليم العالي. حيث تضع الندوة أسئلة حول كيفية تفاعل المجمع التربوي والعلمي الروسي مع الشركاء الأجانب، ومن بينهم الدول "غير الصديقة"؟ وما هي العوائق الرئيسية لخروج المنظمات التعليمية الروسية لأسواق تعليمية دولية جديدة؟ وكيفية استخدام خبرة الجامعات الشبكية لتدويل اللغة الروسية في مجال التعليم؟ وما الذي يجب تغييره في الأنشطة الإقليمية للجامعات الروسية؟

كذلك يشارك الرئيس التنفيذي للشركة المصرفية المصرية EBC، طارق رؤوف، متحدثا في ندوة تقام غدا الساعة 15:00-16:15، بمركز المؤتمرات، قاعة المؤتمرات B1، تحمل عنوان "التعاون الدولي بالطريقة الجديدة: كيف سيدفعون؟"، تناقش نظام الدفع الروسي "مير" MIR، من حيث الديناميكيات الإيجابية لسوق بطاقات الدفع العالمية، ومستوى تطور البنية التحتية للمدفوعات والاتجاه نحو خفض الاعتماد على بطاقات الدفع العالمية في عدد من البلدان.

كذلك تشارك وزيرة الصناعة والتجارة المصرية، نيفين جامع، متحدثة في ندوة بعنوان "حوار الأعمال: روسيا-أفريقيا" تقام غدا في الساعة 17:00-18:15 بمركز المؤتمرات، القاعة D3، تطرح إعادة تركيز روسيا على المناطق الواعدة، والتي تتحول دولها إلى لاعبين مهمين في الفضاء السياسي والاقتصادي الدولي، ومستعدة للتفاعل مع روسيا على أساس من الندية والمنفعة المتبادلة. حيث تنتمي القارة الأفريقية إلى مثل هذه المراكز الجديدة للتنمية العالمية.

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وتناقش الندوة تكثيف التعاون الروسي الأفريقي، وتحديد أولوياته، والتي تشمل ضمان أمن الغذاء والطاقة، وتطوير أشكال جديدة من التسويات المالية، والتعاون في مجال الابتكار والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والتعليم، والثقافة.

كما تقام غدا كذلك في المبنى F، بقاعة المؤتمرات F3ن ندوة بعنوان "النظام الاقتصادي الجديد: تحديات شاركة الوقت في أوراسيا" تناقش مواجهة التحديات الجديدة من مخاطر التضخم وقضايا أمن الغذاء والطاقة، وتزايد التوترات الجيوسياسية، حيث تشارك في هذه الندوة متحدثا، نائب وزيرة التجارة والصناعة، يحيى عبد المنعم أحمد، وتشارك في المناقشة المديرة التنفيذية لمجلس الأعمال الروسي المصري، منى خليل.

وتطرح الندوة قضايا إعادة تشكيل المؤسسات التقليدية للتجارة والتمويل الدوليين، نظرا للحاجة الماسة إلى حلول تسمح لدول الاتحاد الأوراسي بالاستجابة بفعالية لهذه التحديات. حيث يتطلب الواقع الجديد شراكة أوراسية أكبر، تتكون من شراكات إقليمية فرعية منفصلة، بينما تكمن الحلول الضرورية، والتي بدأ عدد منها بالفعل في الظهور خلال فترة وباء كورونا، في مجال تعزيز التكامل الإقليمي، وتطوير أدوات جديدة لتمويل التجارة والتسويات بالعملات الوطنية، ورقمنة التجارة وطرق النقل، وحل المشكلات، والسيادة التكنولوجية، والمشروعات التعاونية القائمة على أفضل التقنيات.

المصدر: RT