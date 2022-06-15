مديرة مركز التصدير الروسي تكشف عن أهمية السوق العربية للشركات الروسية

تحدثت مديرة مركز التصدير الروسي فيرونيكا نيكيشينا، عن آفاق التعاون بين الشركات الروسية ونظيراتها العربية، وأشارت إلى أهمية الأسواق العربية بالنسبة للشركات الروسية في الوقت الراهن.

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وقالت المسؤولة في تصريحات لـRT على هامش مشاركتها في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن دول العالم العربي أصبحت في ظل الوضع الراهن إحدى المجالات ذات الأولوية، التي تعمل الشركات الروسية على إعادة توجيه مبيعاتها إليها.

وأضافت المسؤولة: "المنتجات المصنوعة في روسيا معروفة هنا بالفعل (في الأسواق العربية) وقد أثبتت شركاتنا نفسها كموردة وشركاء موثوق بهم".

وردا على سؤال عن مذكرة التعاون، التي يعتزم مركز التصدير الروسي توقيعها مع مجلس الأعمال الروسي العربي، قالت نيكيشينا، إن الاتفاق مع مجلس الأعمال الروسي العربي يعد خطوة جديدة ستساعد المصدرين المحليين في العثور على مشترين جدد والتعريف بأنفسهم.

وتابعت المسؤولة قائلة، إن المركز ومجلس الأعمال الروسي العربي سيوحدان جهودهما في عقد منتديات دولية وعروض ترويجية ومؤتمرات وندوات ومعارض، بما في ذلك معرض Made in Russia، حيث تساعد فعاليات مثل هذه على توطيد العلاقات التجارية وإجراء مفاوضات جوهرية و"استكشاف" الأسواق الجديدة.

وانطلقت اليوم الأربعاء في مدينة سان بطرسبورغ فعاليات وأنشطة منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وسط مشاركة دول عربية، ومنها مصر التي تشارك في الحدث بصفة ضيف شرف.

وينعقد المنتدى هذا الأسبوع في نسخته الخامسة والعشرين في الفترة من 15 و18 يونيو الجاري، ويجذب الحدث أكثر من 13500 مشارك من 141 منطقة ودولة في العالم. ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

المصدر: RT