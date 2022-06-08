الولايات المتحدة: الرسوم على البضائع الصينية لا تفي بالمصالح الاستراتيجية

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن بعض الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة على البضائع الصينية ليست في المصلحة الاستراتيجية للولايات المتحدة.

وردت على طلب بالتعليق على الدراسة التي أجرتها السلطات الحالية للتعريفات الأمريكية على المنتجات من الصين، والتي تم تقديمها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب: "هذه القضايا قيد النظر.. ورثت الإدارة الحالية التعريفات التي فرضتها إدارة ترامب والتي أعتقد أنها ليست مصممة لتلبية مصالحنا الاستراتيجية".

ووجهت الوزيرة الأمريكية الاتهامات للصين مرة أخرى، مشيرة إلى "قيامها بممارسات تجارية غير عادلة".

وأشارت يلين، إلى "الحاجة لحماية الاقتصاد الأمريكي منها من خلال توفير الأمن القومي حتى تكون سلاسل التوريد الأمريكية موثوقة ومرنة".

وأضافت: "أعتقد أن بعض التعريفات ليست مفيدة للأمريكيين أو الصينيين، لقد أضرت بالمستهلكين والشركات الأمريكية، ونحن ندرسها ونبحث عن فرصة لإعادة تنظيم هذه التعريفات بطريقة تجعلها أكثر استراتيجية".

وتابعت: "أعتقد أنه في الأسابيع المقبلة، لكن لا يمكنني إعطاء جدول زمني محدد"، مضيفة أن "السلطات تبحث أيضا في استبعاد بعض المنتجات الصينية من الرسوم الجمركية".

من جهتها، قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو في وقت سابق، إن "الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرها ومسؤولين آخرين بالحكومة الأمريكية بتحليل التعريفات الصينية".

وأطلقت إدارة الرئيس السابق ترامب فعليا حربا تجارية مع الصين، بالإضافة إلى ذلك، اتبعت سياسة تشديد الضغط بشكل شامل على بكين والاحتواء الشامل للصين، كما فرضت واشنطن رسوما جمركية على واردات صينية بقيمة 370 مليار دولار.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، كلفت هذه الرسوم المستوردين الأمريكيين نحو 100 مليار دولار منذ بداية يوليو عام 2018.

المصدر: "تاس"