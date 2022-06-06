واشنطن تعلق الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية من دول آسيوية عدة باستثناء الصين

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليق الرسوم الجمركية على واردات الألواح الشمسية من كمبوديا وماليزيا وتايلاند وفيتنام لمدة سنتين، دون أن ينسحب هذا الإجراء على الصين.

وستفعل إدارة بايدن "قانون الإنتاج الدفاعي" لتسريع الانتاج المحلي، وستستخدم قوة الحكومة الفدرالية الشرائية لرفع الطلب، على ما أظهرت وثيقة.

وقال البيت الأبيض "تعد تكنولوجيا الطاقة النظيفة حاليا جزءا مهما من الترسانة التي ينبغي علينا تسخيرها لخفض كلفة الطاقة على العائلات، وخفض المخاطر التي تتعرض لها شبكتنا الكهربائية ومعالجة الأزمة الملحة المتعلقة بتغير المناخ".

وأضاف أنه مقارنة بالفترة التي وصل فيها بايدن إلى الرئاسة، فإن الولايات المتحدة بصدد زيادة إنتاج الطاقة الشمسية المحلية ثلاث مرات بحلول 2024 من 7,3 جيغاوات إلى 22,5 جيغاوات، ما يكفي لتمكين 3,3 ملايين منزل سنويا من التحول إلى الطاقة الشمسية.

وتشمل التدابير تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لفرض إنتاج الطاقة النظيفة في قطاعات رئيسية من بينها إنتاج قطع مثل الوحدات الكهروضوئية.

ويأتي استثناء الصين في وقت تجري وزارة التجارة تحقيقا حول ما إذا كانت بعض الشركات الصينية تلتف على رسوم الجمارك الأميركية بجمع قطع في الدول الأربع.

والهدف من تعليق الرسوم لسنتين هو إقامة "جسر" يضمن وصول الولايات المتحدة إلى إمدادات كافية من القطع اللازمة لتلبية احتياجات توليد الكهرباء بموازاة تعزيز القدرة المحلية.

المصدر: "أ ف ب"