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موسكو ترد على بايدن: لن نبيع موارد الطاقة بخسارة

مال وأعمال

موسكو ترد على بايدن: لن نبيع موارد الطاقة بخسارة
Globallookpress
صورة تعبيرية
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شدد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، على أن روسيا تبيع موارد الطاقة بخسارة، أي دون الأسعار السائدة في الأسواق.

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وجاء تصريح بيسكوف تعليقا على كلمات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي أشار فيها إلى أن الغرب يبحث إمكانية شراء النفط الروسي بأقل من أسعار السوق بدلا من رفض استيراده.

وقال الناطق باسم الكرملين، للصحفيين اليوم الخميس: "على أي حال، كل شيء تنظمه السوق فعلى الرغم من الصعوبات المصطنعة التي تثيرها العقوبات لن تبيع روسيا بالطبع أي شيء بخسارة، على أي حال، إذا انخفض الطلب في مكان ما، فإنه يرتفع في مكان آخر، لذلك هناك إعادة توجيه للتدفقات والبحث عن أفضل شروط (البيع)".

ووفقا للمسؤول الروسي فإن قرار الاتحاد الأوروبي بالحد من مشتريات النفط من روسيا سيؤدي إلى مشاكل لوجستية وزعزعة استقرار قطاع الطاقة على المستوى العالمي.

وقبل ذلك اليوم، أفادت الخارجية الروسية بأن تخلي الاتحاد الأوروبي الجزئي عن النفط والمنتجات النفطية الروسية قد يؤدي إلى مزيد من الزيادات في أسعار الطاقة وسيزعزع استقرار أسواق الطاقة العالمية.

ويوم الاثنين الماضي اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على حظر 90% من واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري.

المصدر: نوفوستي

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