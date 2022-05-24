رئيسة المفوضية الأوروبية: لا بد من البحث عن حلول لتوريد الحبوب من أوكرانيا

صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، بأنه من الضروري البحث عن إمكانية الحوار مع روسيا بشأن توريد الحبوب من أوكرانيا.

وأشارت فون دير لاين، في حديث لـ "رويترز"، إلى أنه "لا يمكن أن يكون من مصلحة روسيا أن يموت الناس حول العالم جوعا بسببها"، مؤكدة أن على الدول الأوروبية البحث عن فرصة لإقامة حوار مع روسيا حول مسألة استئناف تصدير الحبوب وغيرها من المنتجات الغذائية من أوكرانيا لتجنب أزمة الغذاء العالمية.

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وتابعت: "أعتقد أنه يجب أولا وقبل كل شيء أن ننظر إلى الحوار مع روسيا، وما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن تصدير الحبوب من أوكرانيا".

يذكر أن العملية العسكرية الخاصة لروسيا، والعقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي قد أدت إلى انقطاع إمدادات الحبوب، ما يزيد من مخاطر حدوث أزمة غذاء في عدد من البلدان في إفريقيا والشرق الأوسط. وقد ارتفعت أسعار القمح والذرة منذ بداية العام بنسبة 30%، حيث يعيق القتال عملية التجارة الحرة، ويعطل عمليات الإنتاج الأساسية. وبهذا الصدد، أوصت منظمة الأغذية والزراعة التابعة لهيئة الأمم المتحدة البلدان التي تعتمد على الإمدادات الغذائية من روسيا وأوكرانيا بالبحث عن بدائل، وتنويع الإنتاج.

المصدر: تاس