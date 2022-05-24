فنلندا توقع مع الناتو اتفاقية فنية حول الدعم المتبادل

قالت وزارة الدفاع الفنلندية، اليوم الثلاثاء، إن فنلندا والناتو وقعا اتفاقية حول الدعم الفني المتبادل للبلد المضيف.

وذكرت الوزارة، أنه تم توقيع الاتفاقية في مدينة مونس ببلجيكا في 24 مايو 2022.

وتم التنويه بأن دعم البلد المضيف، يعني تدابير متفقا عليها بشكل منفصل يجب أن يتخذها البلد المضيف لدعم قوات ووسائط دولة أخرى.

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ويجب الاستعداد لتقديم مثل هذا الدعم، في جميع المواقف المتعلقة بالأمن. في ظل الظروف العادية، يتم تقديم الدعم من البلد المضيف وقبوله، على سبيل المثال، خلال جميع التدريبات الدولية في فنلندا وفي الخارج، وكذلك خلال إدارة الأزمات العسكرية.

ونقلت الوزارة عن وزير الدفاع الفنلندي أنتي كاكونن قوله: "سيعزز بناء قدرة دعم الدولة المضيفة، القدرة الدفاعية لفنلندا. والهدف الرئيسي لتوقيع الوثيقة هو ضمان الاستلام الفعال للمساعدات العسكرية".

المصدر: نوفوستي