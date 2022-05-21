مؤسس Ethereum Buterin يعلن أنه لم يعد مليارديرا

قال فيتاليك بوتيرين، مبتكر منصة Ethereum blockchain والعملات المشفرة التي تحمل الاسم نفسه، إنه لم يعد مليارديرا.

وكتب بوتيرين على تويتر في تعليق على منشور حول النشاط الأخير على الشبكة الاجتماعية لمؤسس شركة SpaceX و Tesla Elon Musk ومؤسس "أمازون" جيف بيزوس: "بالمناسبة، لم أعد مليارديرا".

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ويشار إلى أن بوتيرين، دخل في ديسمبر 2021، في قائمة أبرز المليارديرات الجدد وفقا لتصنيف مجلة فوربس.

ووفقا لمجلة فوربس، بلغ صافي ثروة بوتيرين 1.3 مليار دولار تقريبا.

وذكرت المجلة، أن بوتيرين، دخل قائمة الأثرياء المذكورة وخرج منها عدة مرات، وارتبطت هذه القفزات بالتقلبات في قيمة العملة المشفرة.

المصدر: نوفوستي