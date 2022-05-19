لماذا "انهيار العملة المشفرة" قد يكون خبرا رائعا لبقية العالم؟!

كان من المفترض استخدام العملات المشفرة مثل "بيتكوين" كنقد رقمي. وبدلا من ذلك، أصبحت شائعة كاستثمارات مضاربة.

وبالإضافة إلى كونها كثيفة الاستخدام للموارد ومهدرة بطبيعتها، فإن العملات المشفرة أيضا متقلبة بشكل لا يصدق. وانخفضت أسعار أكبر العملات المشفرة، بيتكوين وEthereum، بأكثر من 55% في ستة أشهر، ما دفع البعض إلى اقتراح أن التنظيم ضروري لاحتواء الاضطراب.

ويلقي البعض باللوم على انخفاض الأسعار في عدوى محددة، وهي "عملة مستقرة" منهارة تسمى TerraUSD والتي من المفترض أن تكون مرتبطة بالدولار الأمريكي. لكن من المرجح أن يكون انهيار سوق العملات الرقمية الحالي مزيجا من العديد من العوامل.

ولسنوات، كانت أسعار الفائدة قريبة من الصفر، ما يجعل السندات المصرفية وأذون الخزانة تبدو مملة كاستثمارات، في حين أن العملات المشفرة والرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال (أو NFTs) المرتبطة بالعمل التقني تبدو جذابة.

ومع ذلك، قام الاحتياطي الفدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا مؤخرا بزيادة أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ عام 2000.

وصُممت عملات بيتكوين لتكون غير مبالية بالحكومات والبنوك، لكن المستثمرين ليسوا كذلك بشكل عام. إنهم يقطعون مصادر المخاطر من محافظهم ويتخلصون من العملات المشفرة.

- خسارة العملات المشفرة، مكاسب المناخ؟

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تستخدم العملات المشفرة الأكثر تلويثا "لإثبات العمل"، مثل بيتكوين وEthereum وDogecoin، حوالي 300 تيراواط/ساعة (TW/h) من الكهرباء التي تعمل بالوقود الأحفوري بشكل أساسي كل عام.

وتمتلك بيتكوين بصمة كربونية سنوية تبلغ حوالي 114 مليون طن. وهذا يعادل تقريبا إطلاق 380 ألف صاروخ فضائي، أو البصمة الكربونية السنوية لجمهورية التشيك.

ويمكن اعتبار التعدين القائم على إثبات العمل طريقة خاضعة للتحكم لإهدار الطاقة. وتتضمن العملية أجهزة كمبيوتر متخصصة تقوم بشكل متكرر بأخذ لقطات عشوائية لتخمين سلسلة طويلة من الأرقام. ويشار إلى مقدار قوة الحوسبة المخصصة لهذا الجهد بمعدل تجزئة الشبكة.

وإذا انخفض معدل التجزئة لأي سبب من الأسباب، بسبب انقطاع الطاقة أو انخفاض الأسعار، على سبيل المثال، يتم تعديل صعوبة لعبة التخمين تلقائيا لضمان أن الشبكة يمكنها العثور على فائز جديد كل عشر دقائق. ويحصل كل فائز بعد ذلك على فرصة للتحقق من المعاملات التي تحدث على الشبكة ويتم منحه 6.25 عملات بيتكوين سُكّت حديثا.

ويعتمد ما إذا كانت لعبة التخمين مربحة أم لا على المبلغ الذي دفعته شركة التعدين لإعداد أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها وعلى الطاقة اللازمة لتشغيلها.

وتستخدم معظم ماكينات تعدين إثبات العمل في العالم الكهرباء المولدة من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم. وكلما ارتفع سعر العملة المشفرة، زاد استعداد شركات التعدين النقدي لإهدار هذه الكهرباء، حتى تفوق تكاليف الفوز بالمكافآت.

ومع انخفاض سعر البيتكوين، يجب أن يكون الحافز المالي لإهدار الطاقة لتعدين البيتكوين أقل. ومن الناحية النظرية، هذا جيد للمناخ.

ولكن من المدهش أن معدل تجزئة الشبكة (والبصمة الكربونية) لا يزال قريبا جدا من أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث يبلغ متوسطه حوالي 200 كوينتيليون تجزئة في الثانية.

ويعني حجم هذا الاهتمام المستمر أن تعدين البيتكوين بالأسعار الحالية ربما لا يزال مربحا. لكن إلى متى؟.

- النقاط الحرجة ولوالب الموت

انخفضت قيمة بيتكوين مؤقتا إلى أقل من التكلفة المقدرة للإنتاج عدة مرات من قبل دون حدوث ضرر كبير طويل المدى لمعدل التجزئة. ولكن في حالة ركود السوق لفترة كافية، ستبدأ العملات المشفرة التي تؤكد إثبات العمل في رؤية عدد متزايد من عمال المناجم يستسلمون.

ومن المرجح أن يقوم عمال المناجم الذين لديهم أعلى تكلفة، ببيع ممتلكاتهم من البيتكوين مع انخفاض الربحية، ما يخلق المزيد من ضغوط البيع في السوق. والاستسلام قصير الأجل بين مجموعات التعدين الأصغر ذات التكاليف المرتفعة (غالبا باستخدام الطاقة المتجددة المتقطعة) أمر طبيعي.

لكن تأثير الدومينو مع إغلاق شركات التعدين الكبرى واحدة تلو الأخرى قد يتسبب في انخفاض أسعار العملات المشفرة وانبعاثات الكربون في الشبكة بسرعة نحو الصفر. ويُطلق على هذا الحدث اسم دوامة موت بيتكوين في لغة التشفير.

وإلى جانب مآزق أسعار تعدين البيتكوين، هناك نقاط تحول محتملة أخرى يجب مراعاتها. العديد من كبار المستثمرين، خاصة أولئك الذين اشتروا أسعارا أعلى، هم حاليا تحت الماء - مثقلون بأكياس كبيرة من البيتكوين.

- حظر أو مقاطعة البيتكوين

قد يجد المستثمرون البارزون أن أسواق البيتكوين الهابطة مملة. لكن الأبحاث تظهر أن الخسائر البيئية الناجمة عن العملات المشفرة باهظة الثمن، أكثر إثارة للقلق.

ويؤثر الضرر الناجم عن تعدين البيتكوين بشكل غير متناسب على المجتمعات الفقيرة والضعيفة، حيث تستفيد شركات التعدين ومطورو التشفير من عدم الاستقرار الاقتصادي وضعف اللوائح والوصول إلى الطاقة الرخيصة.

وتريد الحكومات في جميع أنحاء العالم أن تبدو حريصة على العملات المشفرة كأدوات للنمو الاقتصادي. لكن الانهيار يظهر أن عملة البيتكوين عديمة الفائدة كوسيلة تداول أساسية وكمخزن موثوق للقيمة، ما يجلب لمعظم المستخدمين ألما أكثر بكثير من الربح.

وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية 2008-2010، وعدت الحكومات بشن حملة على الأدوات المالية السامة ذات التقييمات الوهمية. وبالنسبة للمناخ العالمي والاقتصاد المستقر، فإن اتخاذ إجراءات صارمة الآن ضد العملات المشفرة سيكون نعمة للجميع.

ولكن إذا لم تكن جهود التنظيم البيئي منسقة عالميا أو بعيدة المدى بدرجة كافية، فستستمر عدوى المناخ في العملات المشفرة في النمو.

تجدر الإشارة إلى أن إعداد التقرير تم بمشاركة بيتر هوسون، محاضر أول في التنمية الدولية، جامعة نورثمبريا، نيوكاسل.

المصدر: ساينس ألرت