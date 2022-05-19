نوفاك يكشف عن عدد الشركات الأجنبية التي وافقت على سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل

كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن عدد الشركات الأجنبية التي وافقت على سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل، وذلك بناء على مطالب موسكو بعد أن فرض الغرب عقوبات عليها.

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وأشار نوفاك إلى أن نحو نصف العملاء الأجانب التابعين لشركة "غازبروم أكسبورت" (ذراع التصدير لشركة "غازبروم") قد فتحوا حسابات بالروبل لسداد ثمن الغاز الروسي، وذلك من أصل 54 عميل للشركة الروسية.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، في كلمة خلال مشاركته في الماراثون التعليمي "آفاق جديدة" اليوم الخميس، إن القائمة النهائية للمشترين الذين تحولوا إلى دفع ثمن الغاز بالروبل ستكون معروفة في الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن التحول إلى الروبل في مبيعات الغاز لدول الغرب كان ضروريا وإجباريا، وذلك بهدف الحفاظ على عائدات تصدير الوقود الأزرق.

وعن تداعيات رفض الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي، أشار نوفاك، إلى أن السوق العالمية ستشهد إعادة لتوزيع لإمدادات النفط في حال اتخذ الاتحاد هذه الخطوة، حيث سترسل روسيا نفطها إلى أسواق أخرى.

وبعد فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا، طال التحفظ على جزء من احتياطيات روسيا الدولية، أعلنت موسكو عن تحويل مدفوعات الغاز بالنسبة للدول غير الصديقة إلى الروبل، وذلك لضمان استلام ثمن الغاز المورد.

وبموجب مرسوم رئاسي روسي يتوجب على الشركات الأوروبية من الدول غير الصديقة فتح حسابين في بنك "غازبروم بنك" الأول باليورو والثاني بالعملة الروسية الروبل.

وستقوم الشركات الأوروبية بتحويل ثمن الغاز الروسي باليورو فيما سيقوم "غازبروم بنك" بتحويل أموال اليورو في بورصة موسكو إلى الروبل الروسي ومن ثم إرسالها إلى شركة "غازبروم".

المصدر: نوفوستي + تاس