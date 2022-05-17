أسعار البنزين في الولايات المتحدة تواصل الارتفاع وتسجل مستويات تاريخية

واصلت أسعار البنزين في محطات الوقود بالولايات المتحدة الارتفاع، وسجلت مستويات تاريخية مجددا، ووصلت إلى مستوى 4.523 دولار للغالون (3.785 دولار لليتر).

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وجاءت البيانات وفقا لتقرير نشرته جمعية السيارات الأمريكية (مؤسسة غير ربحية) اليوم الثلاثاء، وتتابع الجمعية أسعار الوقود في أكثر من 60 ألف محطة وقود في الولايات المتحدة.

ووفقا لبياناتها ارتفع متوسط سعر غالون البنزين من العلامة التجارية العادية إلى مستوى 4.523 دولار للغالون في الولايات المتحدة بحلول صباح اليوم. وقبل ذلك تم تسجيل رقم قياسي عند 4.483 دولار للغالون.

وبشكل تقليدي تشهد ولاية كاليفورنيا أعلى أسعار للبنزين في الولايات المتحدة، حيث يتعين على سائقي السيارات في الولاية دفع 6.021 دولار بالمتوسط للغالون الواحد.

وارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بشكل مطرد للأسبوع الثاني على التوالي. وتأتي الزيادة في أسعار المحروقات على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية، رغم محاولات البيت الأبيض مواجهة هذا الاتجاه.

المصدر: تاس