أسعار النفط تصعد إلى مستوى هو الأعلى في نحو 7 أسابيع

واصلت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، ارتفاعها حيث صعد برميل "برنت" خلال التعاملات فوق مستوى 115 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 28 مارس الماضي.

وبحلول الساعة 04:27 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.84% إلى 115.1 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى في نحو 7 أسابيع.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.61% إلى 112.5 دولار للبرميل.

وجاء ارتفاع أسعار النفط في ظل حالة من التفاؤل حول الصين بأنها ستشهد اقبالا كبيرا على الخام، وسط مؤشرات على انحسار الإصابات بكورونا فيها.

المصدر: RT + نوفوستي