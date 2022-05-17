بوتين يكشف عن 4 نقاط تحدد الوضع "الخطر" لسوق الطاقة الأوروبية

حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من تداعيات فرض عقوبات تطال قطاع النفط والغاز الروسي على الدول الأوروبية، واصفا سياسة الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة "بالانتحار الاقتصادي".

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وخلال اجتماع حكومي عقد اليوم لبحث المسائل المرتبطة بقطاع الطاقة الروسي، أشار الرئيس الروسي إلى الأضرار التي ستطال الدول الأوروبية في حال التخلي عن مصادر الطاقة الروسية.

وفيما يلي أبرز النقاط التي تطرق إليها الرئيس بوتين في الاجتماع:

- تعترف الدول الأوروبية الآن بصراحة بأنها لا تستطيع رفض موارد الطاقة الروسية، لكنها حددت هذا الهدف دون الأخذ بعين الاعتبار الضرر الذي تسببت حتى الآن بالفعل في اقتصادياتها.

- أصبحت أوروبا المنطقة ذات أعلى أسعار بموارد الطاقة في العالم.

- يتم رفع دعاوى قضائية بعيدة المنال ضد شركات الطاقة الروسية وإداراتها، كذلك يتم خلق مشاكل لقطاع الأعمال التجاري.

- ينبغي على روسيا أن تستغل الخطوات الفوضوية وغير المدروسة للدول الأجنبية في قطاع النفط.

وتعد روسيا من كبار موردي النفط والغاز في العالم، وبالنسبة للاتحاد الأوروبي تمثل روسيا حوالي 40% من واردات الغاز الطبيعي، وحوالي ثلث واردات النفط الخام.

وفي وقت سابق حذر خبراء من تداعيات فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على النفط والغاز من روسيا.

المصدر: RT + نوفوستي + تاس