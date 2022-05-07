أول شركة طيران فى الشرق الأوسط وإفريقيا تحتفل بعيدها الـ90 (صور)

بمناسبة احتفال الشركة الوطنية "مصر للطيران"، اليوم السبت، بمرور 90 عاما على إنشائها في 7 مايو 1932، وجه الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني المصري، التهنئة لجميع العاملين فيها.

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وبهذه المناسبة، أكد محمد منار أن "التاريخ العريق والمشرف لـ"مصر للطيران"، التى تعد أول شركة طيران أنشئت فى الشرق الأوسط وإفريقيا وسابع شركة على مستوى العالم، يرجع إلى جهد وتفان أبنائها المخلصين، حيث تمكنت الشركة الوطنية على مدى 90 عاما من الصمود والنجاح فى مواجهة التحديات والأزمات المتتالية التى مرت بها صناعة النقل الجوى واستمرت فى تطوير أسطولها الجوى والتوسع فى شبكة خطوطها فى وقت انهارت فيه العديد من شركات الطيران العالمية".

وثمن وزير الطيران المدني "جهود الرواد الأوائل الذين أسهموا فى تأسيس هذا الصرح الوطنى الكبير، والذين كانوا رموزا مضيئة اقتدت بها الأجيال المتعاقبة التى حافظت على مصر للطيران وتمكنت من الارتقاء بها وتطويرها مما كان له الفضل فى تعزيز مكانتها على كافة المستويات الإقليمية والعالمية لتظل الشركة الوطنية تجوب سماوات العالم حاملة اسم مصر طوال 90 عاما متواصلة".

وأضاف محمد منار أن "قطاع الطيران المدني بصفة عامة، وشركة "مصر للطيران" بصفة خاصة، مروا بظروف عصيبة فى الفترة الماضية، خاصة خلال أزمة جائحة كورونا، التي تعد الأصعب فى تاريخ صناعة النقل الجوي، ومع ذلك تم تحقيق العديد من الإنجازات كان الفضل فيها للدور الكبير الذى قام به العاملون بمصر للطيران بالتعاون مع جميع العاملين بقطاع الطيران المدني".

ووجه وزير الطيران الشكر والتقدير إلى جميع العاملين بـ"مصر للطيران"، مؤكدا أن "انطلاق الشركة نحو مزيد من النجاح سيتحقق بعطائهم المتواصل وتفانيهم فى العمل للارتقاء بها".

المصدر: RT