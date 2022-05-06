مصر.. القبض على منتج شهير أنتج الفيلم الوحيد للفنانة لطيفة

تمكنت قوات الأمن المصرية من إلقاء القبض على أحد منتجي السينما المصرية، بهدف تنفيذ عدد من الأحكام القضائية، والتي بلغ عددها 30 حكما قضائيا مختلفة الاتهامات.

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وتلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بعض المعلومات التي تفيد بأن المتهم سبق اتهامه في 30 قضية، ومن بينهم قضايا النصب وشيكات بدون رصيد وإتلاف وسرقة ومخالفات بناء وغيرها من القضايا الأخرى.

واستغل هذا المنتج حيلة كاذبة لاصطياد فرائسه بمهارة ليحتال على المواطنين ويستولي منهم على مبالغ طائلة، مدعيا استثمار تلك الأموال معه، كما كان يستخدم عناوين وهمية بهدف عدم معرفة أحد من المواطنين بمحل إقامته الحقيقي.

واندفعت قوات الأمن، لإعداد عدد من الأكمنة المتنقلة والثابتة حتى تمكنت من ضبطه، وبمواجهة المتهم بالأحكام الصادرة ضده اعترف بصحة تلك الاتهامات دون تردد منه.

والجدير بالذكر أن هذا المتهم هو المنتج المصري للبطولة الدرامية التلفزيونية الوحيدة التي شاركت فيها المغنية لطيفة، حيث إنه أنتج لها مسلسل كلمة سر الذي تم عرضه في عام 2016، والذي شارك في بطولته عدد من النجوم من بينهم الفنان هشام سليم وحسن يوسف وريهام عبدالغفور وإيمي سالم ومحمد الشقنقيري وأحمد صلاح حسني وليلى عز العرب، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج سعد هنداوي.

المصدر: القاهرة 24