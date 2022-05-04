الاحتياطي الفدرالي: ارتفاع أسعار النفط من عوامل زيادة التضخم في الولايات المتحدة

صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول بأن ارتفاع أسعار النفط على خلفية الأحداث في أوكرانيا والإغلاق في الصين بسبب "كوفيد-19" يؤديان إلى زيادة التضخم في البلاد.

وقال باول خلال مؤتمر صحفي له، يوم الأربعاء، إن "الارتفاع الحاد لأسعار النفط وغيره من السلع، الذي جاء نتيجة للهجوم الروسي على أوكرانيا، يزيد من ضغط التضخم. ومن المرجح أن حالات الإغلاق بسبب "كوفيد" في الصين قد تؤدي إلى المزيد من المشاكل في سلسلة التوريدات".

وأشار إلى أن "الوضع في أوكرانيا والوضع في الصين قد يؤديان إلى زيادة التضخم على الأرجح، وهما قادران على عرقلة التقدم في عودة سلسلة التوريدات أو قد يتسببان بتدهورها مؤقتا".

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وأَضاف أن تدهور سلسلة التوريدات سيؤثر على ارتفاع نسبة التضخم أيضا.

واعترف باول بأنه لم يتوقع ارتفاع التضخم في العام الماضي، ولم يستبعد حدوث أي "مفاجآت" في المستقبل.

وأضاف أن الاحتياطي الفدرالي سيواصل دراسة زيادة نسبة الفائدة هذا العام.

واعتبر أن التضخم المرتفع لن يؤدي إلى الركود في البلاد، مشيرا إلى أن وتائر النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ستبقى مستقرة، مضيفا أن الكثير من المؤشرات الاقتصادية في الربع الأول من العام كانت إيجابية.

المصدر: تاس