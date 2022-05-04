الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي اليوم الأربعاء بمقدار ضعف حجم الزيادة المعتادة في سعر الفائدة، وذلك للمرة الثانية خلال العام الحالي.

وعززت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، وهي لجنة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي المسؤولين عن السياسة النقدية، أسعار الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى نطاق مستهدف من 0.75 إلى 1 في المائة.

وبعد ترك أسعار الفائدة قريبة من الصفر لعام 2021 بالكامل، تعهد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وقادة البنوك الآخرين بإعادة تكاليف الاقتراض بسرعة إلى مستويات لن تحفز الاقتصاد.

وأكد كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أنهم سيرفعون أسعار الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية في الأسابيع التي سبقت اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مايو بعد الموافقة على زيادة 0.25 نقطة مئوية في مارس.

هذا وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 6.6 في المائة على مدى الإثني عشر شهرا المنتهية في مارس، وفقا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، بينما يهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تضخم سنوي بنسبة 2 في المائة كل عام.

المصدر: The Hill