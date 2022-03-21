الفيدرالي الأمريكي يعلن استعداده لرفع أسعار الفائدة

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إن المصرف المركزي مستعد لرفع أسعار الفائدة بخطوات أكبر من الزيادة ربع نقطة التي أعلن عنها الأسبوع الماضي إذا لزم الأمر.

وأشار باول في كلمة ألقاها أمام مؤتمر اقتصادي، إلى أنه "إذا توصلنا إلى أنه من المناسب التحرك بقوة أكبر من خلال رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بأكثر من 25 نقطة أساس، فسنقوم بذلك"، معتبرا أن "هناك حاجة واضحة للتحرك بسرعة لإزالة التحفيز الذي قدمه الاحتياطي الفيدرالي للاقتصاد الأمريكي أثناء الوباء، لكن محافظي المصارف المركزية مستعدون لتجاوز سياسة الحيادية إذا لزم الأمر لتحقيق هدفهم".

وأضاف: "نحن ملتزمون باستعادة استقرار الأسعار مع الحفاظ على سوق عمل قوي"، معربا عن تفاؤله بأن "الاحتياطي الفيدرالي يمكنه تحقيق ذلك دون دفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود وهو هدف بعيد المنال يُعرف باسم "الهبوط الناعم".

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أقر الأسبوع الماضي، برفع معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية بربع نقطة مئوية لتصبح 0.5%، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2018.

المصدر: "أ ف ب"