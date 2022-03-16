الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 2018

أقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية بربع نقطة مئوية لتصبح 0.5%، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2018.

وقالت "لجنة السوق المفتوح الفدرالية" إن تداعيات الحرب في أوكرانيا ستتسبب "على الأرجح بضغط يؤدي إلى ازدياد التضخم ويؤثر على النشاط الاقتصاد"، فيما أشارت إلى أن "زيادات متواصلة في المعدل ستكون مناسبة".

هذا وحذر المجلس من أن "التضخم لن ينحسر على الفور استجابة للارتفاعات الأولية في أسعار الفائدة"، متوقعا ارتفاع التضخم إلى 4.2% مقارنة بمعدل 2.6 سابقا، وخفضوا تقديرات النمو إلى 2.8% ، مقارنة بـ4.0%.

وقال: "بقاء معدلات التضخم مرتفعة، يعكس اختلالات العرض والطلب المتعلقة بوباء كورونا، وارتفاع أسعار الطاقة، وضغوط الأسعار الأوسع".

المصدر: "أ ف ب" + yahoo news