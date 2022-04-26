وسائل إعلام: بولندا توقفت عن شراء الغاز الروسي بعد رفضها الدفع بالروبل

توقفت بولندا منذ يوم الجمعة الماضي عن تلقي الغاز الروسي، عندما انتهى الموعد النهائي لتسديد قيمة الغاز لموسكو بالروبل.

وأشارت بوابة "Onet" الإخبارية، إلى أن "روسيا أوقفت إمدادات الغاز إلى بولندا بموجب عقد يامال"، وهو ما أكدته مصادر حكومية بولندية بشكل غير رسمي.

وأضافت: "الموعد النهائي لدفع ثمن الوقود بالروبل يوم الجمعة الماضي قد انتهى، وخلية الأزمة قد اجتمعت في وزارة المناخ والبيئة البولندية".

ولم يعلق الجانب الروسي على هذه الأنباء.

وعقب الإعلان قفزت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 12% في بضع دقائق إلى 1150 دولارا لكل ألف متر مكعب.

من جهته، قال الممثل المعتمد للحكومة للطاقة الاستراتيجية بيوتر نيمسكي، إن "وارسو لن تمتثل للمتطلبات الجديدة لدفع تكاليف إمدادات الوقود".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مطلع أبريل الجاري عن نظام جديد للدفع مقابل الغاز الروسي للمستهلكين من الدول غير الصديقة.

ويفرض النظام الجديد على المشترين إجراء عمليات الدفع بالعملة المحددة في العقد إلى حساب لدى "غاز بروم بنك"، والذي يقوم بعد ذلك بتحويلها إلى الروبل في البورصة، لتتم بعدها التسوية النهائية مع المورد بالعملة الروسية.

المصدر: "نوفوستي" + بوابة "Onet" الإخبارية