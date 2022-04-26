مسؤول بولندي يعلق على مسألة سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل

أشار مسؤول بولندي، اليوم الثلاثاء، إلى أن السلطات البولندية لا تعتزم الموافقة على مطالبة الجانب الروسي بسداد ثمن الغاز الطبيعي المورد من روسيا بالروبل.

إقرأ المزيد

وردا على سؤال عما إذا كانت بولندا ستوافق على المطالب الروسية لدفع ثمن الغاز بالروبل، قال وزير الدولة البولندي للبنية التحتية للطاقة الاستراتيجية بيوتر نايمسكي، للصحفيين: "لن ندفع".

وأضاف المسؤول: "يجري النظر في كل الفرص والمخاطر ونحن جاهزون لها. إذا لزم الأمر، وإذا تم اتخاذ القرار المناسب، فنحن في وضع يسمح لنا برفض إمدادات الغاز (من روسيا) في أي وقت. ونحن مستعدون لتحركات الجانب الروسي، والتي تنص على إمكانية وقف الإمدادات".

وبعد فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا، طال التحفظ على جزء من احتياطيات روسيا الدولية، أعلنت موسكو عن تحويل مدفوعات الغاز بالنسبة للدول غير الصديقة إلى الروبل، وذلك لضمان استلام ثمن الغاز المورد.

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 31 مارس الماضي، مرسوما يحدد نظاما جديدا لدفع ثمن إمدادات الغاز الروسي من قبل المشترين من الدول "غير الصديقة لروسيا".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت وسائل إعلام أن المفوضية الأوروبية أرسلت خطابا إلى دول الاتحاد الأوروبي أوضحت فيه أن شركات الاتحاد الأوروبي، بموجب عدد من الشروط، ستكون قادرة على دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل دون انتهاك العقوبات المفروضة على موسكو.

المصدر: تاس