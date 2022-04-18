الكرملين يعلق على مسألة الانتقال إلى الروبل في مدفوعات الغاز

علق دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي على مسألة الانتقال إلى العملة الروسية في مدفوعات الغاز مع الدول غير الصديقة، وذلك بناء على تعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وردا على سؤال حول التقدم الذي تم إحرازه في مسألة الانتقال إلى الروبل الروسي في مدفوعات صادرات الغاز الطبيعي من روسيا، أشار بيسكوف إلى أنه لا يجب نشر معلومات حول عدد الدول التي وافقت على الخطوة.

وقال المسؤول للصحفيين اليوم الاثنين: "من غير المرجح نشر مثل هذه المعلومات (الدول التي انتقلت إلى مدفوعات الروبل)".

وأشار إلى أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يتابع المسألة، كما أن شركة الغاز "غازبروم" على اتصال مباشر مع العملاء، بما في ذلك المشترين في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، أن مدفوعات الصادرات التي تمت في شهر أبريل الجاري بعد دخول مرسوم الرئيس حول آلية السداد حيز التنفيذ ستكون في مايو المقبل، أي هناك بعض الوقت.

وفي الأسبوع الماضي، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن العديد من مشتري الغاز الروسي وافقوا بالفعل على تحويل المدفوعات إلى العملة الروسية.

وأشار إلى أن تحويل مدفوعات الغاز الروسي إلى الروبل نابع من رغبة روسيا في ضمان استلامها مدفوعات إمدادات الغاز.

بعد فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا، والتي طالت جزء من احتياطياتها الدولية، أعلنت موسكو عن تحويل مدفوعات الغاز بالنسبة للدول غير الصديقة إلى الروبل، وذلك لضمان استلام ثمن الغاز المورد.

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 31 مارس الماضي أمرا يحدد نظاما جديدا لدفع ثمن إمدادات الغاز الروسي من قبل المشترين من الدول غير الصديقة.

وبناء على المرسوم يتوجب على العملاء في الدول غير الصديقة، فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية، ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أبريل 2022.

المصدر: تاس