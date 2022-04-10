"السعودية للصناعات العسكرية" توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع "بوينغ"

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "بوينغ" الأمريكية الرائدة عالميا في صناعات الطيران، وذلك لتأسيس مشروع استراتيجي مشترك بالمملكة.

وجاء هذا الإعلان بحضور كبار مسؤولي الشركتين خلال افتتاح فعاليات معرض الدفاع العالمي الذي أقيم بالرياض.

يسرنا الإعلان عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة @Boeing الرائدة عالمياً في صناعات الطيران وذلك لتأسيس مشروعٍ استراتيجيٍ مشتركٍ في المملكة #SAMiBoeing — SAMI (@SAMIDefense) April 10, 2022

وقال رئيس مجلس إدارة شركة SAMI أحمد بن عقيل الخطيب إن "علاقاتنا طويلة الأمد مع قادة الصناعة مثل بوينغ سوف تعزز خطواتنا في مجال.. تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030 لقطاع دفاع مستدام بالكامل"، مضيفا أن هذا المشروع المشترك سيعمل على تلبية احتياجات قطاع الطيران المتنامي في المملكة".

من جانبه قال رئيسها التنفيذي وليد بن عبدالمجيد أبوخالد: "نتوقع أن يتضاعف عدد الطائرات في المملكة على مدى السنوات العشر القادمة، ولذلك نتطلع أن يكون المشروع المشترك خطوة أولى نحو شراكة استراتيجية أوسع بين SAMI وبوينغ في المستقبل".

من جهته، أشار نائب رئيس شركة "بوينغ" لخدمات الدفاع والخدمات الحكومية الدولية توربو سجوجرين، إلى أنه بموجب الاتفاقية الجديدة، سيتم تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمنصات الطائرات العمودية في المملكة، مؤكدا مواصلة الالتزام بالشراكة مع SAMI.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية